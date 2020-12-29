Врач объяснил, от чего зависит длительность течения COVID-19

Болезнь протекает долго, так как иммунная система долго не может избавиться от вируса.

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, от чего зависит длительность течения при "британском штамме" COVID-19. Его слова приводит радио Sputnik.

Медик отметил, что пока новая мутация коронавируса недостаточно изучена, так как с момента её появления прошло немного времени. Однако, подчеркнул Болибок, вероятность более длительной болезни сохраняется.

Описан такой термин – "long COVID", хроническая коронавирусная инфекция. Владимир Болибок, врач-иммунолог

По его словам, этот термин связан, в первую очередь, с состоянием пациента, а не со штаммом вируса. Он характерен для людей с изначально ослабленной иммунной системой. Болезнь протекает долго, так как иммунная система долго не может избавиться от вируса, но не в тяжёлой стадии.

Болибок отмечает, что болеющие "long COVID" остаются заразными и после завершения острой стадии болезни.

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