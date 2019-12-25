Он выражается в постоянном чувстве усталости.

Стали известны главные опасности постковидного синдрома, который может развиться у человека, переболевшего коронавирусом. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков, пишет Sciencepop.

Синдром выражается в постоянном чувстве усталости, проблемах с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. Также возможно обострение хронических заболеваний. У некоторых пациентов наблюдается психическая неуравновешенность, которая может перейти в депрессию, или расстройство сна.

Подобные побочные эффекты, по данным учёных, испытывают около 20% переболевших COVID-19. Отмечается, что чем старше пациент, тем больше шансов на побочные эффекты после излечения от коронавируса.

Ранее мы писали, что Путин анонсировал выпуск новых российских вакцин от коронавируса.