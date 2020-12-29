Врач объяснил низкий уровень выработки антител у переболевших COVID-19

Обычно это связано с лечением.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев объяснил низкий уровень выработки антител у переболевших COVID-19. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По его словам, встречаются случаи, когда человек болеет, но уровень антител у него не очень большой. Малышев рассказал, что обычно это связано с лечением.

Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа. Никита Малышев, доктор медицинских наук, врач-инфекционист

Эксперт подчеркнул, что низкий уровень антител объясняется лечением противовирусными препаратами.

Ранее инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"