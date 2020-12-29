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Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса

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Это говорит о более сильном иммунитете.

Инфекционист Николай Малышев назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Врач заявил, что проявление побочных эффектов говорит о более сильном иммунитете. При этом создатели "Спутник V" заявляли, что иммунитет от их препарата будет держаться около двух лет.

Ранее мы писали, что в ближайшее время в Петербурге заработают 26 новых прививочных пунктов, а в общей сложности их количество увеличится на 50 в дополнение к уже существующим 70.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"

 

 
Теги: вакцинация, инфекционист, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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