Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса

Это говорит о более сильном иммунитете.

Инфекционист Николай Малышев назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Врач заявил, что проявление побочных эффектов говорит о более сильном иммунитете. При этом создатели "Спутник V" заявляли, что иммунитет от их препарата будет держаться около двух лет.

Ранее мы писали, что в ближайшее время в Петербурге заработают 26 новых прививочных пунктов, а в общей сложности их количество увеличится на 50 в дополнение к уже существующим 70.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"