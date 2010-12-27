Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Специалист объяснила, какие риски существуют.

Репродуктолог рассказал, когда женщине следует рожать первого ребенка. Лучше всего успеть сделать это до 35 лет. Чем женщина старше, тем меньше у нее шансов на наступление беременности. Об этом "РИА Новостям" рассказала доктор медицинских наук Ксения Краснопольская.

После 35 лет происходит снижение потенциала к деторождению. Также увеличивается риск возникновения различных заболеваний во время беременности. Врач отмечает, что в РФ растет проблема бесплодия. Однако она касается не только нашу страну, но и практически все развитые государства. Сейчас женщины ориентированы на получение образования, карьеру и материальное обеспечение. Только после достижения этих целей они начинают задумываться о потомстве.

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