Петербургские врачи рассказали, какие предметы чаще всего попадают в желудки детям

Лидерами по проглатыванию стали монеты.

Врачи детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова устроили в эндоскопическом отделении одного из детских стационаров целую выставку предметов, которые были проглочены детьми. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Медики рассказали, что ежедневно экстренно принимают минимум пять детей, которые проглотили инородное тело, в год эта цифра вырастает до полутора тысяч пациентов. Чаще всего в маленьких желудках и кишечниках оказываются монеты, ювелирные украшения, детали конструктора, батарейки и острые предметы – иголки, рыболовные крючки. Иногда врачи достают и необычные предметы: градусник, столовые приборы, зубную щетку. С инородными объектами в организме к врачам приезжают не только малыши, но и проблемные подростки, которые пытаются себе навредить.

Также дети часто вредят желудку опасными жидкостями с щелочью вроде средств для чистки сантехники и труб. Чаще всего дети пробуют на вкус вещество "Крот". Врачи предупреждают, что от этих средств могут остаться тяжелые химические ожоги. Также медики отмечают, что ребенка, проглотившего предмет, нельзя оставлять без врачебного осмотра. Даже при хорошем самочувствии малыша в организме остаются проблемы. Обследование и извлечение проглоченного занимает совсем немного времени.

Ранее девочка из Кировска попала в больницу после глотка минералки.

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