Детская больница на Авангардной может получить имя врача Гирея Баирова

Соответствующий вопрос рассматривают в Общественной палате Петербурга.

В Педиатрическом университете Северной столицы состоялось заседание комиссии по здравоохранению и общественному здоровью Общественной палаты. Заседавшие обсудили вопросы медпомощи юным жителям города и компетенции университета, – передает "Петербургский дневник".

По убеждению председателя Общественной палаты Петербурга Ирины Соколовой, одним из самых важных вопросов, стоящих сегодня перед медучреждениями, является организация межведомственного взаимодействия и дополнительного финансирования городских больниц, медицинских вузов, поликлиник.

В нашем городе делается все возможное для того, чтобы дети получали квалифицированную, современную, своевременную медицинскую помощь. Санкт-Петербург по праву считается колыбелью педиатрии. Ирина Соколова, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга

На повестке дня комиссии также стояли конкретные вопросы оказания медпомощи детям на самых ранних этапах их развития. Важность этого подчеркнул директор Института травматологии и детской хирургии Педиатрического медицинского университета, главный детский травматолог-ортопед Санкт-Петербурга академик РАН Алексей Баиндурашвили. Он также упомянул, что фундамент для инноваций в этой сфере заложили основатели педиатрии, среди которых – Гирей Алиевич Баиров.

Мы должны о себе заявлять, мы должны о себе говорить. Таких возможностей, как есть в нашей современной медицине, в Педиатрическом университете, нет во многих клиниках. Оборудование, любые врачи, любые специальности – все рядом. И это надо эксплуатировать во благо наших детей. Ленинград, Санкт-Петербург всегда были законодателем моды в детском здравоохранении. Вся детская травматология, хирургия, ожоговый центр – все отсюда. И я предлагаю одной из наших ведущих детских больниц присвоить имя того, кто был основоположником детской хирургии, нашего учителя – Гирея Алиевича Баирова. Алексей Баиндурашвили, директор Института травматологии и детской хирургии Педиатрического медицинского университета

Константин Звоник, вице-губернатор Северной столицы, в свою очередь предложил Общественной палате инициировать разработку предложения Баиндурашвили на высшем уровне.

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