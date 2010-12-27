Девочка из Кировска попала в больницу после глотка минералки

Врачи рассказали, что она отравилась психотропным веществом.

В Кировском районе Ленобласти полицейские разбираются в обстоятельствах отравления психотропным веществом несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

По данным полиции, ночью 16 декабря в больницу привезли 16-летнюю девочку. Врачи рассказали, что она отравилась психотропным веществом "оксибутират". Пациентка находится в тяжелом состоянии.

Подруга девушки рассказала, что на прогулке с ними познакомились трое молодых людей. Один предложил попить пострадавшей минералки. Как только девочка сделала глоток из бутылки, ей сразу же стало плохо. Полиция проводит проверку и устанавливает личности молодых людей.

Ранее в Петербурге 2-летний мальчик отравился обезболивающим.

Фото: Piter.TV