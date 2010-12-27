В Петербурге 2-летний мальчик отравился обезболивающим

В понедельник, 18 ноября, из квартиры в Московском районе Петербурга госпитализировали 2-летнего малыша. У ребенка диагностировали отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Телефонограмма из больницы поступила в полицию около 23:40. Медики рассказали, что примерно в 22:30 увезли из дома на улице Пилотов 2-летнего мальчика в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, мать ребенка перепутала лекарства и вместо препарата от аллергии дала ему обезболивающее.
По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что на Будапештской несовершеннолетняя отравилась психотропным веществом и алкоголем.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )