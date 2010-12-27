В Петербурге 2-летний мальчик отравился обезболивающим

Мать ребенка думала, что дает ему лекарство от аллергии.

В понедельник, 18 ноября, из квартиры в Московском районе Петербурга госпитализировали 2-летнего малыша. У ребенка диагностировали отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию около 23:40. Медики рассказали, что примерно в 22:30 увезли из дома на улице Пилотов 2-летнего мальчика в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, мать ребенка перепутала лекарства и вместо препарата от аллергии дала ему обезболивающее.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV