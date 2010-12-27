На Будапештской несовершеннолетняя отравилась психотропным веществом и алкоголем

Она находится в тяжелом состоянии.

Проводится проверка по факту отравления несовершеннолетней во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне около одиннадцати часов вечера в полицию поступила телефонограмма о том, что в 20:29 от дома 89 корпус 1 по улице Будапештская с отравлением психотропным веществом и этанолом в тяжелом состоянии госпитализирована местная жительница 2002 года рождения.

Также на Будапештской прокуратура закрыла нелегальное игорное заведение.

Фото: Piter.TV