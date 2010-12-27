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На Будапештской несовершеннолетняя отравилась психотропным веществом и алкоголем
Сегодня, 9:52
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nastya960

На Будапештской несовершеннолетняя отравилась психотропным веществом и алкоголем

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Она находится в тяжелом состоянии.

Проводится проверка по факту отравления несовершеннолетней во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне около одиннадцати часов вечера  в полицию поступила телефонограмма о том, что в 20:29 от дома 89 корпус 1 по улице Будапештская  с отравлением психотропным веществом и этанолом в тяжелом состоянии госпитализирована местная жительница 2002 года рождения.

Также на Будапештской прокуратура закрыла нелегальное игорное заведение.

Фото: Piter.TV

Теги: будапештская, несовершеннолетняя, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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