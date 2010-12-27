Прокуратура закрыла нелегальное игорное заведение на Будапештской

Организаторами заведения являются 38-летняя гражданка России и 24-летний гражданин Республики Узбекистан.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку исполнения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. В ходе проверки обнаружилось, что в помещении на Будапештской проводились азартные игры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По поручению прокуратуры сотрудниками правоохранительных органов изъято 39 игровых автоматов. Следком возбудил уголовное дело по статье " организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой".

В совершении преступления изобличены 38-летняя гражданка России и 24-летний гражданин Республики Узбекистан. Расследование уголовного дела контролируется районной прокуратурой.

Ранее в квартире на Маршала Казакова нашли 14 игровых автоматов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области