Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы

Делать однозначные выводы о невосприимчивости пока нельзя.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Вознесенский рассказал, что невосприимчивость к COVID-19 может иметь три причины. Человек мог переболеть другой формой коронавируса, имеют местный иммунитет или переболели другой формой вируса.

Доктор подчеркнул, что маркером, по которому можно отследить — встречался ли организм с возбудителем COVID-19, считаются антитела.

По словам Вознесенского, делать однозначные выводы о невосприимчивости пока нельзя, так как в данный момент это вопрос научной дискуссии.

Ранее трек группы Queen признали самой жизнеутверждающей мелодией в пандемию.

Фото: pixabay.com