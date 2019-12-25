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Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы
Сегодня, 8:51
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matveyvn

Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы

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Делать однозначные выводы о невосприимчивости пока нельзя.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Вознесенский рассказал, что невосприимчивость к COVID-19 может иметь три причины. Человек мог переболеть другой формой коронавируса, имеют местный иммунитет или переболели другой формой вируса.

Доктор подчеркнул, что маркером, по которому можно отследить — встречался ли организм с возбудителем COVID-19, считаются антитела.

По словам Вознесенского, делать однозначные выводы о невосприимчивости пока нельзя, так как в данный момент это вопрос научной дискуссии.

Ранее трек группы Queen признали самой жизнеутверждающей мелодией в пандемию.

Фото: pixabay.com

Теги: врач, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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