Врач назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал защищающие от заражения коронавирусом факторы. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
Вознесенский рассказал, что невосприимчивость к COVID-19 может иметь три причины. Человек мог переболеть другой формой коронавируса, имеют местный иммунитет или переболели другой формой вируса.
Доктор подчеркнул, что маркером, по которому можно отследить — встречался ли организм с возбудителем COVID-19, считаются антитела.
По словам Вознесенского, делать однозначные выводы о невосприимчивости пока нельзя, так как в данный момент это вопрос научной дискуссии.
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Фото: pixabay.com
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