Перед введением препарата от коронавируса нельзя употреблять алкоголь.

Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса. О них рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, при вакцинации от COVID-19 противопоказаны высокая температура и употребление алкоголя. Жемчугов отметил, что противопоказания схожи с теми, которые есть при вакцинации от гриппа.

Перед введением препарата от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, потому что в сочетании с вакциной он может вызвать негативный эффект — пациент почувствует себя плохо.

Я думаю, что часов за 10—12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Владислав Жемчугов, врач-иммунолог

Он добавил, что перед вакцинацией пациенту лучше задать все интересующие его вопросы врачу.

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