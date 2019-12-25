Врач назвал необходимые лекарства при пандемии

Зырянов попросил россиян не закупать антибиотики.

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в интервью "АиФ" назвал необходимые лекарственные препараты при пандемии коронавируса.

Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Сергей Зырянов, завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН

По его словам, ибупрофен так и не смог показать себя эффективным при COVID-19. Также можно купить капли для закапывания в нос.

Зырянов попросил россиян не закупать антибиотики, поскольку их можно применять только по назначению врача. Также, по словам врача, не стоит самостоятельно принимать жаропонижающее — без назначения врача. Причина в том, что бесконтрольный приём может повлечь "массу нежелательных реакций".

Также завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН призвал не злоупотреблять витамином D, так как его избыток может привести к поражению сосудов и почечной недостаточности, а также к другим побочным эффектам.

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