Петербургский хирург победил в направлении "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России"

Победителем стал хирург НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Осипов.

Хирург НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Осипов стал победителем направления "Здравоохранение" четвёртого сезона конкурса "Лидеры России". Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. В свои 37 лет врач возглавляет отдел неотложной хирургии.

Всего победителями направления стали 11 человек из 10 городов России. Каждый из победителей получит авторитетного представителя медицинского сообщества в качестве наставника и продолжит борьбу в суперфинале конкурса "Лидеры России" в следующем году. Более того, у победителей есть возможность пройти стажировку в Министерстве здравоохранения России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Ранее мы писали, что Смольный вручил медикам знаки отличия "За доблесть и славу".

Фото: пресс-служба Смольного