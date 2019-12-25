  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медработница из Петербурга перевела мошенникам 2 миллиона
Сегодня, 10:49
43
Arinablinova

Медработница из Петербурга перевела мошенникам 2 миллиона

0 0

Женщине позвонил лжесотрудник банка.

В воскресенье, 7 июня, стало известно, что полицейские Василеостровского района разыскивают мошенника, которому  медработница из Петербурга перевела свои сбережения. 

Оказалось, что женщине позвонил лжесотрудник банка и заверил ее, что ее деньги могут украсть. Через некоторое время он попросил ее перевести средства на указанный счет. В результате случившегося медрегистратор лишилась 2 122 906 рублей.

Ранее мы писали, что лже-сотрудник спецслужб выманил у возлюбленной 500 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

 

Теги: деньги, медработница, мошенник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии