Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Основными пунктами стали здоровое питание и активный образ жизни.

Хирург-гепатолог Юлия Коваленко рассказала как сохранить печень здоровой. Специалист представляет медицинский центр хирургии имени Вишневского.

По мнению доктора медицинских наук, чаще всего достаточно бывает вести активный образ жизни и избегать вредных привычек. Для сохранения здоровья необходимо употреблять фрукты, овощи и орехи. В большинстве случаев первичный рак или дистрофия печени связана с образом жизни и неправильным питанием.

Проблемы с печенью могут также вызвать домашние животные. Через контакт с зараженными питомцами человеку могут передаваться гельминты и вирусы. Хронические заболевания в основном возникают из-за вирусных гепатитов.

Медики рекомендуют регулярно проходить профилактическое обследование, а также соблюдать правила личной гигиены. В "018 году в Минздраве зафиксировано более 529 тысяч пациентов с болезнями печени. Для примера в 2013 году этот показатель составлял 454 тысячи человек.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова