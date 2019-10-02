Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам

Владимир Путин подчеркнул, что от работы врачей зависит здоровье нации.

Путин посетит совещание Государственного совета, посвященное здравоохранению. Оно состоится в конце октября.

В ходе совещания обсудят эффективность и качество работы с главами регионов. Президент заявил, что недопустимо снижать медикам выплаты при поднятии доли оклада. Владимир Путин подчеркнул, что от работы врачей зависит здоровье нации. Поэтому фокусов с доплатами медикам быть не должно.

Ранее Piter.TV писал, что врачи онкоцентра им. Блохина составили график увольнений.

Видео: United Nations, NBC News