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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам

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Владимир Путин подчеркнул, что от работы врачей зависит здоровье нации.

Путин посетит совещание Государственного совета, посвященное здравоохранению. Оно состоится в конце октября.

В ходе совещания обсудят эффективность и качество работы с главами регионов. Президент заявил, что недопустимо снижать медикам выплаты при поднятии доли оклада. Владимир Путин подчеркнул, что от работы врачей зависит здоровье нации. Поэтому фокусов с доплатами медикам быть не должно.

Ранее Piter.TV писал, что врачи онкоцентра им. Блохина составили график увольнений.

Видео: United Nations, NBC News

Теги: владимир путин, здравоохранение
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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