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Врачи онкоцентра им. Блохина составили график увольнений

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Сотрудники центра завершат лечение своих пациентов.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина составили график своих увольнений, чтобы завершить лечение своих пациентов, сообщает РБК.

Замдиректора по научной и лечебной работе центра Георгий Манткевич заявил, что 26 человек уволятся не сразу. Он рассказал журналистам, что в настоящее время заявление по собственному желанию подали 6 врачей из отделения трансплантации костного мозга, гематологии и шеи.

Сам Мантевич был уволен с должности заведующего отделением онкологии 1 октября. Врач добавил, что руководство создало для своих сотрудников невыносимые условия труда

Напомним, в Минздраве видеообращение врачей восприняли, как нарушение врачебной этики. После информации о массовых сокращениях в НИИ им. Блохина была организована проверка, которая не показала нарушений.

Видео: TexasChildrensVideo, Nemours

Теги: минздрав, онкоцентр блохина
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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