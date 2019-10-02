Врачи онкоцентра им. Блохина составили график увольнений

Сотрудники центра завершат лечение своих пациентов.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина составили график своих увольнений, чтобы завершить лечение своих пациентов, сообщает РБК.

Замдиректора по научной и лечебной работе центра Георгий Манткевич заявил, что 26 человек уволятся не сразу. Он рассказал журналистам, что в настоящее время заявление по собственному желанию подали 6 врачей из отделения трансплантации костного мозга, гематологии и шеи.

Сам Мантевич был уволен с должности заведующего отделением онкологии 1 октября. Врач добавил, что руководство создало для своих сотрудников невыносимые условия труда

Напомним, в Минздраве видеообращение врачей восприняли, как нарушение врачебной этики. После информации о массовых сокращениях в НИИ им. Блохина была организована проверка, которая не показала нарушений.

Видео: TexasChildrensVideo, Nemours