Врач частной петербургской клиники написал матерное слово в справке пациента

Сотрудника обещают уволить.

В петербургской частной клинике пациент получил справку, в которой врач написал бранное слово. Об этом сообщили в группе "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее" в соцсети "ВКонтакте".

Представители медцентра "Полис" написали о случившемся в Сети и публично извинились перед клиентом. Выяснилось, что в справку-рекомендацию приему лекарственных препаратов врач включил табуированную лексику.

Пользователей-пациентов попросили сообщить о ситуациях неуважительного отношения со стороны врачей в администрацию организации. Сотрудника пообещали уволить.

В Сети комментаторы попросили не увольнять врача, а разобраться в ситуации. По мнению горожан, медик должен быть специалистом, обладать широким спектром знаний и навыков. Они рекомендуют поставить на контроль врача, но не увольнять его.

Еще неизвестно, что там за пациент был. Иван Кожевников, "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее"

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка отказалась от иска к Шнурову и "ВКонтакте" из-за песни "В Питере – пить".

Фото: ВКонтакте / Полис