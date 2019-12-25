Врач больницы Филатова рассказала о сложной форме болезни коронавируса у детей

Известно о 6 случаях заболевания среди детей.

В Детской больнице №5 им.Филатова развеяли миф о том, что все дети легко переносят коронавирус.

По словам заведующей инфекционным отделением №7 Татьяны Вишневской, формы заболевания бывают разные. Есть дети с пневмониями. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Медикам приходится взаимодействовать не только с детьми, но и их родителями, которые не всегда легко принимают факт госпитализации.

На данный момент в стационаре находятся 6 детей с подтвержденным COVID-19. Еще 28 ожидают результатов теста.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Петербурге может пойти по московскому сценарию.

Фото: pixabay.com