Ситуация с коронавирусом в Петербурге может пойти по московскому сценарию

Такое мнение высказал ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко.

Ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко считает, что Петербургу стоит быть готовым к "московскому сценарию" по ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"В прогнозе мы должны ориентироваться в цифрах к 1/3 Москвы", ― сказал ректор медицинского вуза.

Багненко отметил, что первый удар в России взяла на себя Москва. В связи с этим и пик в Петербурге будет пройден позже, чем в столице. Говорить о нем пока рано.

ПСПбГМУ также будет помогать городу с лечением коронавирусных больных.

К 28 апреля в Петербурге должны быть готовы более 5 тыс. коек.

Фото: vk.com/komzdravspb