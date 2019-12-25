Ситуация с коронавирусом в Петербурге может пойти по московскому сценарию

Ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко считает, что Петербургу стоит быть готовым к "московскому сценарию" по ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"В прогнозе мы должны ориентироваться в цифрах к 1/3 Москвы",
― сказал ректор медицинского вуза.
Багненко отметил, что первый удар в России взяла на себя Москва. В связи с этим и пик в Петербурге будет пройден позже, чем в столице. Говорить о нем пока рано.
ПСПбГМУ также будет помогать городу с лечением коронавирусных больных.
К 28 апреля в Петербурге должны быть готовы более 5 тыс. коек.
Фото: vk.com/komzdravspb
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