К 28 апреля в Петербурге будут подготовлены более 5 тыс. коек

Также создан запас лекарственных средств.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в видеоконференции с Владимиром Путиным. Градоначальник доложил президенту о готовности медицинских учреждений в городе.

К 28 апреля в Северной столице будут развернуты 5411 коек. Также есть необходимый запас лекарственных средств.

Представителей малого и среднего бизнесы поддержат рядом мер. Среди них ― налоговое стимулирование и снижение нагрузки по имущественным платежам.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП в прямом эфире. Президент обратился к россиянам с фразой "выбора сейчас нет".

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