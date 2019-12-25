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К 28 апреля в Петербурге будут подготовлены более 5 тыс. коек
Сегодня, 19:34
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nadezhda_sib

К 28 апреля в Петербурге будут подготовлены более 5 тыс. коек

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Также создан запас лекарственных средств.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в видеоконференции с Владимиром Путиным. Градоначальник доложил президенту о готовности медицинских учреждений в городе.

К 28 апреля в Северной столице будут развернуты 5411 коек. Также есть необходимый запас лекарственных средств. 

Представителей малого и среднего бизнесы поддержат рядом мер. Среди них ― налоговое стимулирование и снижение нагрузки по имущественным платежам. 

Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП в прямом эфире. Президент обратился к россиянам с фразой "выбора сейчас нет"

Фото: Pixabay

Теги: койки, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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