К 28 апреля в Петербурге будут подготовлены более 5 тыс. коек

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в видеоконференции с Владимиром Путиным. Градоначальник доложил президенту о готовности медицинских учреждений в городе.
К 28 апреля в Северной столице будут развернуты 5411 коек. Также есть необходимый запас лекарственных средств.
Представителей малого и среднего бизнесы поддержат рядом мер. Среди них ― налоговое стимулирование и снижение нагрузки по имущественным платежам.
Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП в прямом эфире. Президент обратился к россиянам с фразой "выбора сейчас нет".
Фото: Pixabay
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