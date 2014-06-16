Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России в середине весны. Об этом пишет издание РБК.
По его словам, к скачку заболеваемости может привести приход в РФ британского штамма COVID-19. Также, отметил он, к середине весны у населения может не выработаться коллективный иммунитет.
Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.
Евгений Тимаков, инфекционист
Он заявил, что весной вероятность заболеть становится выше, так как этому способствуют авитаминоз и короткий световой день.
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Фото: pixabay.com
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