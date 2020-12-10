Петербуржцы стали в 11 раз чаще заказывать продукты на дом

За год жители города сделали 413 тысяч заказов.

В период пандемии коронавируса в Петербурге увеличилась популярность службы доставки продуктов на дом. Число заказов выросло в 11 раз и достигло 413 тысяч за год. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные сервиса "СберМаркет".

Самыми популярными продуктами для заказа на дом оказались бананы, молоко, яйца, сметана, хлеб, овощи и курица. Чаще всего петербуржцы отправляли курьеров в гипермаркет Metro.

Ранее мы писали, что заработная плата сотрудников служб доставки в Петербурге в 2020 году выросла на 40%. В среднем работодатели предлагают за эту работу 49,5 тысяч рублей в месяц.

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