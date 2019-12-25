Врач Рябкова назвала уязвимые после COVID-19 системы организма

Специалист назвала пациентам необходимые тесты.

Врач Варвара Рябкова назвала уязвимые после COVID-19 системы организма. В интервью информационному агентству "Прайм" эксперт из Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ пояснила, что перенесенная болезнь коронавирусом является поводом для углубленной оценки общего состояния здоровья. Специалисты не исключают возникновение постковидного синдрома.

В частности, медик призвала россиян проверить переносимость физической нагрузки для мониторинга состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Проверка необходима и в вопросе артериального давления, состояния легких. детальную картину человеку покажут лабораторные исследования: сдача крови и мочи, АСТ и АЛТ (проверка состояния печени), креатинина (состояния почек), С-реактивного белка и ЛДГ (укажет на симптомы продолжительного воспалительного процесса). Холестерин и липопротеиды плотности покажут возможные нарушения липидного обмена веществ.

По мнению Рябковой, данную оценку состояния здоровья пациента нужно сделать программа углубленной диспансеризации, которую возможно бесплатно пройти в поликлиниках.

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Фото: Piter.tv

