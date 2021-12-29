Врач Мельников назвал болевые ощущения во сне одной из причин частых пробуждений

Сомнолог рассказал о признаках бессонницы.

Российский специалист Александр Мельников назвал болевые ощущения во сне одной из причин частых пробуждений. Информацией врач-сомнолог поделился в интервью для информационного агентства "Прайм". Медик пояснил, что факт того, что человек часто просыпается в ночное время говорит о том, у него бессонница. В других ситуациях - это можно назвать нормальным состоянием. Доктор уточнил, что в первую очередь следует обратить внимание на частоту таких прерываний сна.

Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма. Александр Мельников, сомнолог

Вторым важным моментом является тот, может ли человек быстро заснуть после таких просыпаний. Если у него не получается снова погрузиться в сон - это признак бессонницы. Врач рекомендовал подумать о причинах, по которым приходится пробуждаться от сна, а также на то, чувствуете ли вы по утрам отдохнувшими.

Плохой сон может увеличить риск сердечных заболеваний.

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