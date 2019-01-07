Врач Харлов посоветовал отказаться от готовых покупных блюд в Новый год

Гастроэнтеролог назвал основные угрозы, исходящие от праздничного стола.

Российский терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о том, что в праздничный период питание может стать залогом для хорошего самочувствия. В интервью телеканалу "360" специалист пояснил, что на новогоднем столе должны присутствовать только качественные продукты. Он призвал отказаться от покупки готовых блюд из магазинов широкого потребления. Доктор заметил, что злоупотребление готовыми салатами грозит человеку отравлением и тяжелой кишечной инфекцией.

Майонез — это очень тонкое место, на которое можно наступить в магазине и получить бомбу в виде панкреатита, подорваться на мине панкреатита. Никита Харлов, гастроэнтеролог

Врач добавил, что большинство россиян усугубляют ситуацию с ЖКТ, употребляя алкоголь. Никита Харлов пояснил, что если залить майонезные салаты спиртным, а затем съесть промышленный торт, то получится "идеальный шторм" для панкреатита.

Рождественский пост: что можно и нельзя есть.

Фото: Piter.tv