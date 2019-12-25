Рождественский пост: что можно и нельзя есть

Piter.tv подготовил календарь питания для православных людей. Он разделен на три периода.

Во вторник, 28 ноября 2023 года, у православных начался Рождественский пост. Верующим предстоит 40 дней воздерживаться от мяса и молока. Пост завершится 6 января. Рассказываем, какие продукты можно есть в этот период.

Рождественский пост нужен для того, чтобы приготовить свою душу к встрече Рождества Христова. К этому событию готовятся заранее, соблюдая пост.

Рождественский пост не такой строгий и сложный. В этот период миряне могут есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. А вот молочные и мясные продукты под запретом. Кроме того, нужно отказаться от приема в пищу птицы и яиц. Вместо говядины и свинины можно употреблять бобы, чечевицу, тофу и киноа, чтобы организм получил необходимые белки. Кроме того, разрешено есть овощи, морепродукты, хлеб, грибы, крупы и макароны, фрукты, зелень, орехи, семечки, мед, растительное масло разных видов. Можно пить соки, компоты, чай. Вино разрешается употреблять только по воскресеньям и в большие праздники (Введение во храм Пресвятой Богородицы, День святителя Николая Чудотворца, день апостола Андрея Первозванного, День памяти святителя Спиридона Тримифунтского).

Многие миряне интересуются, можно ли есть сладости в этот период. Церковь разрешает конфеты, зефир и другие угощения, которые не содержат молока и яиц. Поэтому всем верующим важно изучать составы продуктов.

Меру воздержания и возможность послабления постовых требований важно предварительно обсудить с батюшкой, мнению которого вы доверяете.

Отметим, что на время Рождественского поста выпадает празднование Нового года. Религиозные люди продолжают держать пост и в это время.

Но важно ни в коем случае не осуждать родных и друзей, которые не постятся. Лучше поставить на новогодний стол и постные, и непостные блюда, чтобы сохранить мир в семье. Ограничения в пище на пост даны не для того, чтобы люди зациклились на поиске постных продуктов. Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

Сейчас в интернете легко найти календари питания на пост, но большинство из них составлены согласно строгим монашеским правилам поста и подойдут не каждому человеку. Особенно осторожно нужно относиться к посту людям, которые имеют хронические или рецидивирующие заболевания. Гастроэнтеролог Валентина Никитина рассказала Piter.tv, кому пост соблюдать не стоит. По словам медика, нельзя держать строгий пост людям старше 60 лет. А тем, кто молод, здоров и ведет активный образ жизни, диета будет полезна.

Это было чётко сказано одним священнослужителем, который лечился у меня. Он и сказал, что будет позволять своим прихожанам послабления, то есть уходить от жестких канонов поста и есть легкоусвояемые белки. Это творог, яйцо, курица, молоко, кисломолочные продукты, Валентина Никитина, гастроэнтеролог

Пост – это возможность временно отказаться не только от праздной пищи, но и от моральных ежедневных грехов. Поэтому в этот период особенно важно следить не только за тем, что находится на столе, но и за помыслами.

Календарь питания

Первый период Рождественского поста начинается с 28 ноября и длится до 19 декабря 2022 года. В этот период верующие отказываются от употребления животной пищи, включая яйца, молоко, мясо, сливочное масло и блюда, приготовленные из этих продуктов. Однако в некоторые дни разрешено употреблять рыбу, приготовленную на растительном масле. Морепродукты нельзя есть по средам и пятницам.

Второй период Рождественского поста начинается с 20 декабря 2022 года и продолжается до 1 января 2023 года. В этот период верующие уже более подготовлены к самоограничениям и исключают из своего рациона потребление рыбы и морепродуктов. Блюда с рыбой можно вкушать только по выходным, в то время как в остальные дни недели употребляют горячую пищу без масла. Строгими днями поста остаются среда и пятница. В эти дни недели верующие едят только сырые продукты.

Третий период Рождественского поста начинается со 2 января и продолжается до 6 января 2023 года. Это самый короткий и строгий этап поста, в котором полностью исключается потребление рыбы и морепродуктов. Верующие употребляют в основном только сырую еду, такую как фрукты, овощи, орехи. В выходные дни допускается употребление горячей пищи с растительным маслом.

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