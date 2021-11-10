Священник рассказал о смысле запретов в Рождественский пост

Все знают, что в пост нельзя есть мясные и молочные продукты, но это не единственные ограничения. В чем религиозный смысл поста? Что еще нельзя делать в этот период? Как соблюдать пост, если в семье один супруг верующий, а другой нет? На вопросы Piter.tv ответил православный батюшка.

Рождественский пост, называемый также Филипповым, начался 28 ноября. Он будет длиться 40 дней и завершится 6 января. Иерей Алексей Черников рассказал, зачем перед Рождеством соблюдать пост и в чем смысл временного отказа от праздного образа жизни. По словам представителя церкви, пост призван подготовить верующих к празднованию Рождества Христова. Воздержание от пищи и веселья, которые принимаются во время поста, напоминают о том, что христиане не должны поклоняться прихотям.

Во время поста мы воздерживаемся от скоромной пищи — яиц, молочных продуктов, мяса. Мы отказываемся от просмотра телевизора, каких-то забав и развлечений ради духовного труда. В это время верующие в Бога люди больше молятся, читают Евангелие, чаще приступают к Таинствам Исповеди и Причастия, стараются совершать добрые дела. Христиане стараются побороть страсть, которая больше всего беспокоит, и с помощью Божией стяжать добродетель, которой не хватает. Время поста дается человеку для преображения души. Итак, пост — это не диета, а время духовного труда и познания себя. Алексей Черников, священник

Батюшка рассказал, что многие миряне считают, что отказываться от пищи животного происхождения в пост не нужно, потому однажды святитель Василий Великий сказал, что можно есть все, главное — людей не есть. Алексей Черников пояснил, что в годы жизни святого (ок. 330 — 379) все постились, и это высказывание подразумевает, что нужно с любовью и терпением относиться к ближнему, важно заниматься исправлением своей души в первую очередь.

Священник отметил, что послабления в еде возможны в особых случаях. Например, если речь идет о военнослужащем или беременной женщине. В этом случае пост для православного человека не отменяется. Он должен попросить у духовника благословение на послабление поста.

Священнослужитель добавил, что ограничения распространяются и на супружеские отношения. В это время нельзя венчаться в храмах, потому что Рождественский пост подразумевает покаяние, а брак — радостное событие, которое сопровождается весельем и застольем. Поэтому церковь рекомендует перенести свадьбу на другую дату. Кроме того, если пара православная, то эти 40 дней лучше воздерживаться от близости.

Есть семьи, где один партнер верующий, а другой нет. В этом случае верующий уступает другому, чтобы сохранить мир в отношениях. Апостол Павел говорит: "Не уклоняйтесь друг от друга, кроме как по согласию". Алексей Черников, священник

Суть поста — в покаянии. Только отказавшись от мирских удовольствий, человек может заглянуть к себе в душу, добавил батюшка.

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Фото: Piter.tv