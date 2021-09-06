Врач Боткинской больницы рассказала про работу в одном из самых сложных отделений

Врачи этого отделения лечат пациентов со смешанной патологией, которую составляют вирусные и хронические гепатиты, циррозы печени и COVID-19

В понедельник, 6 сентября, в беседе с "Петербургским дневником" врач-инфекционист Боткинской больницы Ирина Анатольевна Хмелькова рассказала о своей работе в одним из самых сложных отделений.

В Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина ирина работает более 20 лет. С марта 2020 года специализированное отделение, как все прочие, стало принимать пациентов с COVID-19. Однако профиль постарались сохранить. Врачи спасают тех, кто аболел вирусным гепатитом С, подхватил гепатиты А и В и довел все это до цирроза печени. Добавив к этому коронавирусную инфекцию.

В первую очередь Хмелькова заявила, что в отделении лечатся и обычные люди, не маргиналы, которые имели несчастье где-то инфицироваться. Многие, кстати, болеют еще с 1990-х годов. Независимо от социального статуса пациента, мы всех лечим и спасаем всех одинаково.

Тяжелее коронавирусную инфекцию переносят даже не наши пациенты, а сосудистые: те, кто страдает гипертонией, фибрилляцией предсердий, диабетом. Врачи уже понимают, как вирус влияет на таких больных и что надо делать, и уже есть возможность выводить больного из этого опасного состояния. Больными с печеночной недостаточностью сложнее, так как возникают проблемы с их лечением. сообщила специалист

По словам Хмельковой, печень выполняет функцию фильтра, очищает организм. Там лекарственные препараты метаболизируются, но на фоне хронической печеночной недостаточности биодоступность препаратов падает, получается, что концентрация попадающих в кровь препаратов не коррелирует с изначальной. Это приводит к тому, что эффективность применяемых лекарств снижается.

Врачи призналась, что отделение никогда не пустует. В начале пандемии ситуация была менее сложная. Теперь врачи понимают, как проводить лечение, но ситуация осложнилась. Многие пациенты понимают тяжесть заболевания, боятся, паникуют и волнуются. Однако ряду из них заболевание уже изменило личность – на фоне постоянной печеночной недостаточности развивается энцефалопатия, мозг утрачивает ряд своих важнейших функций.

Многое зависит от самого человека. Кто-то негативен, кто-то очень пугается, кто-то борется изо всех сил. Любой врач, имеющий дело с хронической патологией, имеет свою когорту пациентов. Те, кто осознает тяжесть заболевания, кто побывал на грани смерти и ценит жизнь, они достаточно трепетно к себе относятся. рассказала Ирина Хмелькова

Труд Ирины Анатольевны вознаградили почетной медицинской наградой медалью "За доблесть в спасении". Однако врач отметила, что для нее настоящим подвигом остается труд сестер и санитарок. Именно они круглые сутки остаются с больными, ухаживают за ними, меняют памперсы, разговаривают, успокаивают по ночам.

Как оценить эти два года? Из-за нашего инфекционного профиля мы уже давно привыкли к защите собственной и к защите пациента. Ты пришел, переоделся в СИЗ – и все, одна сплошная "красная" зона. Вот это сложно психологически и физически тяжело. Но все же для нас эпидемия – это очередная работа. Мы же инфекционисты. Нет, для нас это не шок. Но огорчает, конечно, что все это может носить затяжной характер. заключила доктор

Инфекционист отметила также важность вакцинации и сообщила, что ревакцинировалась сама и свою семью. Своим пациентам она также рекомендует привиться.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге вновь резко снизилось количество выявленных случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV