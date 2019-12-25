Новогоднюю ель на Дворцовой площади украсят в стиле 1950-х

Ее установят к 20 декабря.

Петербуржцы сделали свой выбор в пользу живой ели на Дворцовой площади. Такой результат показал опрос жителей на сайте "Петербургского дневника".

Хвойное дерево высотой под 25 метров установят в центре площади. Оно будет частью декоративной композиции из группы живых елей с фотозонами и почтовыми ящиками для писем Деду Морозу. Ель будет оформлена в стиле 50-60-х годов XX века.

Новогодняя красавица появится на Дворцовой к 20 декабря. Отметим, что живая ель не украшала площадь 6 лет. Вместо нее была искусственная.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что на новогоднее оформление Петербурга в этом году потратят в два раза меньше.

Фото: Piter.TV