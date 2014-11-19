Впервые за два месяца опубликовали альтернативную петербургскую статистику по ковиду

Согласно данным из перечня, за сутки в стационары поступили 186 человек. Ранее Лисовец заявлял о средней госпитализации в 400 человек.

Во вторник, 3 августа, опубликовали альтернативную статистику по коронавирусу в Петербурге. Ранее выходила ежедневная справка межведомственного координационного совета, выпуск которой прекратился в начале июня.

Согласно данным из перечня, за сутки в стационары поступили 186 человек. Однако это противоречит словам главы комздрава Дмитрия Лисовца, который сообщал о средней госпитализации в 400 человек в сутки на прошлой неделе. Всего развернуто 8 366 коек. На лечении находятся 6 212 человек. В реанимации — 597, к ИВЛ подключены 274 человека.

Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 312 человек, а в "Заре" — 563 пациента. В обсервации при пансионате "Балтиец" — 107 человек. Также есть данные по вакцинации 6 355 человек привиты первой и второй дозой за сутки. Запасов вакцины хватит еще на 174 тыс. человек.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге менее 2% горожан заболели после прививки от ковида.

Фото: Piter.tv