За сутки в России выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 681 человек, накануне – 655.

За минувшие сутки в России выявили 67 809 случаев заболевания COVID-19 – на 2700 больше, чем днем ранее (65 109). Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9 722) и Московской области (5 769). Всего за пандемию по состоянию на 25 января выявлено 11 241 109 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончался 681 человек, что на 26 больше, чем накануне. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (75), Санкт-Петербурге (58) и Подмосковье (40). Всего с начала пандемии умерло 327 448 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 26 404 (днем ранее – 21 714), за весь период пандемии – 10 071 740.

Ранее ученые выяснили, что "омикрон" проникает в организм быстрее других штаммов коронавируса.

Фото: Piter.tv