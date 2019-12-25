В России за сутки выявили более 22 тыс. случаев заражения COVID-19

От коронавируса за сутки скончались 805 человек.

На территории России за прошедшие сутки выявлено 22 498 новых случаев заражения COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно последний данным, новые случаи зарегистрированы в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055) и Московской области (1215). Всего за период пандемии в РФ зафиксировано 7 420 913 случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки 13 671 человек. Всего от коронавируса за сутки умерли 805 граждан РФ. Общее число жертв составило 203 900.

Ранее Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что привитых одним компонентом вакцины от коронавируса в России всего 47 миллионов человек. По ее словам, этого недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией в стране.

Фото: Piter.tv