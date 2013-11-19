Ситуация с количеством госпитализаций в Петербурге пока не нормализовалась

Такие же показатели по количеству госпитализаций были в конце мая.

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге пока выше, чем хотелось бы. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

На прошлой неделе в среднем госпитализировали 400 человек в сутки. Такой же показатель был на последней неделе мая в этом году. Лисовец надеется, что в ближайшее время город сможет выйти на уровень 200 госпитализаций в сутки, как это было на спаде "первой волны" в августе 2020-го года.

Накануне стало известно о том, что после вакцинации коронавирусом заболели 15 тыс. человек. При этом первично вакцинировались уже 1 млн человек.

Фото: Piter.TV