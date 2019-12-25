Смольный представил статистику по заболевшим после вакцинации

Стало известно, сколько петербуржцев заболели после введения препаратов – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Комитет по здравоохранению Петербурга представил статистику по заболевшим после вакцинации. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на документ ведомства.

Согласно данным на 23 июля, 1 178 266 человек первично предпочли вакцину "Спутник V", вторично привились 819 768 горожан. После первого компонента препарата COVID-19 заболели 6 405 петербуржцев, после второго этапа вакцинации – 13 466 человек.

Препарат "ЭпиВакКорона" для первичной вакцинации выбрали 16 269 человек, вторично вакцинировались 21 943 петербуржца. После первого этапа вакцинации коронавирусом заболели 351 человек, после второго этапа – 988 горожан.

Вакциной "КовиВак" первично привились 27 287 человек, закончили цикл вакцинации 24 601 человек. Так, после первого компонента препарата ковидом заболели 317 петербуржцев, после второго компонента вакцины коронавирус обнаружили у 218 человек.

Согласно данным на 1 августа, в Петербурге 1 000 237 человек завершили полный цикл вакцинации. В Смольном заявили, что коллективный иммунитет у петербуржцев к коронавирусу сформировался только на 38,5%.

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