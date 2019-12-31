Ранее положительный показатель был достигнут в 2010 году.

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала. С 2010 года иностранные правительства вернули РФ больше, чем взяли. Об этом говорят данные Федерального казначейства по исполнению бюджета. По данным аналитиков, рост обусловлен наступлением сроков оплат в отношении шести государств. Крупнейшим должников является Белоруссия.

В общей сложности заемщики выплатили 250 млрд рублей. В долг Россия отдала 215 млрд рублей. В последний раз подобная положительная динамика наблюдалась в 2010 году. Тогда предоставленный долг достигал 14 млрд, а возвращенная сумма - 53 млрд рублей.

Предыдущий рекорд принадлежал 2018 году, когда в страну вернулись 133 млрд рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что отказы в выдаче кредитов россиянам могут сказаться на росте экономики.

Видео: YouTube/Science