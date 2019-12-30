Эксперт: отказы в выдаче кредитов россиянам могут сказаться на росте экономики

Жителям России стали реже одобрять заявки на кредиты.

По данным национального бюро кредитных историй, в 2019 году банки одобрили 36,9% заявок россиян на кредиты. В 2018 году этот показатель был на 4% выше. Статистику прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Специалисты обратили внимание на то, что банки отреагировали на усилия Центробанка и стали меньше выдавать потребительские кредиты. Таким образом замедляется рост закредитованности населения, однако есть и другая сторона.

"Отсутствие денег у россиян скажется на их покупках, а это, в свою очередь, на росте экономики в целом. Впрочем, остается надежда, что ускорение реализации нацпроектов и возможные инвестиции из ФНБ позволят разогнать экономику и выйти из этого порочного круга", — подвели итог эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стало больше обанкротившихся граждан.

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