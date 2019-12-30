В Петербурге стало больше обанкротившихся граждан

Также количество банкротов выросло в Москве и области, Самарской и Свердловской областях.

В ушедшем 2019 году суды признали банкротами почти 70 тысяч россиян, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Эта цифра почти на 57% выше, чем в 2018 году. Такие данные появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Хуже всего ситуация обстоит в столицах: в Москве и области банкротами признали около 9 тысяч человек, цифры выросли на 45% и на 65% соответственно по сравнению с прошлым годом. Следом за ними идут Самарская и Свердловская область с 75% и 85% и Петербург, где число обанкротившихся россиян поднялось на 29%.

Рекорд по банкротствам поставили Калмыкия, Вологодская и Пензенская области. В целом в России в 2019 году зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тысяч населения.

Фото: Piter.TV