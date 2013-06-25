Впервые за 15 лет расчистили русло реки Смоленки

Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой.

В субботу, 23 октября, дно реки Смоленки расчистил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Работы прошли в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, предыдущий раз русло Смоленки чистили 15 лет назад. Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой.

Глава города указал, что 2021 год в Петербурге объявлен региональным годом экологии. Он также добавил, что привлечение средств из федерального центра позволило значительно снизить нагрузку на региональный бюджет.

Добавим, что в 2022 году планируется расчистить русло реки Пряжки. Сейчас готовится пакет документов для предоставления субвенций из федерального бюджета. На 2023-2024 годы в планах города – проектирование и экологическое восстановление водных объектов ГМЗ "Царское Село". Обследование, по результатам которого определят перечень необходимых работ, начали уже в этом году.

Ранее волонтеры отчистили более 1,5 км вдоль Лиговского канала от мусора и опасных отходов.

Фото: пресс-сулжба Смольного

