Волонтеры отчистили более 1,5 км вдоль Лиговского канала от мусора и опасных отходов

К добровольцам присоединились депутаты Законодательного Собрания, а также местные жители.

Субботник 31-го июля прошёл на Лиговском канале. Волонтеры отчистили более 1,5 км береговой линии от мусора. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию в воскресенье, 1 августа.

К добровольцам присоединились депутаты Законодательного Собрания, а также местные жители. Горожане избавили Лиговский канал от наплавного и рассеянного мусора. Площадь работ составила более 1,5 км береговой полосы.

Примечательно, что в 2021 году в адресную программу по уборке было включено 334 водных объекта. За 20 лет количество ежегодно убираемых водных объектов в 5,5 раз: в 2001 году этот показатель составлял всего 61 акваторию.

Общероссийский народный фронт продолжает поддерживать чистоту Жемчужного пляжа Петербурга. Отныне в этом движению будут помогать коммунальные службы Красносельского района.

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