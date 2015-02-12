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Волонтеры отчистили более 1,5 км вдоль Лиговского канала от мусора и опасных отходов
Сегодня, 16:29
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Волонтеры отчистили более 1,5 км вдоль Лиговского канала от мусора и опасных отходов

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К добровольцам присоединились депутаты Законодательного Собрания, а также местные жители.

Субботник 31-го июля прошёл на Лиговском канале. Волонтеры отчистили более 1,5 км береговой линии от мусора.  Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию в воскресенье, 1 августа.

К добровольцам присоединились депутаты Законодательного Собрания, а также местные жители. Горожане избавили Лиговский канал от наплавного и рассеянного мусора. Площадь работ составила более 1,5 км береговой полосы.

Примечательно, что в 2021 году в адресную программу по уборке было включено 334 водных объекта. За 20 лет количество ежегодно убираемых водных объектов в 5,5 раз:  в 2001 году этот показатель составлял всего 61 акваторию.

Общероссийский народный фронт продолжает поддерживать чистоту Жемчужного пляжа Петербурга. Отныне в этом  движению будут помогать коммунальные службы Красносельского района.

Фото: pexels

Теги: волонтеры, лиговский канал, уборка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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