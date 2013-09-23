Общероссийский народный фронт продолжает поддерживать чистоту Жемчужного пляжа Петербурга

Отныне в этом движению будут помогать коммунальные службы Красносельского района.

Сопредседатель регионального штаба организации ОНФ Виталий Фатеичев провел совещание с коммунальщиками Красносельского района. Темой для встречи стала уборка Жемчужного пляжа. Так, на пляже установили информационные таблички о местах размещения мусорных контейнеров, а также провели тщательную уборку лесополосы.

Местные жители часто жаловались, что пляж завален мусором и его никто не убирает, а мусорные контейнеры установлены слишком далеко от береговой линии. ОНФ провел масштабную экологическую акцию, в ходе которой за несколько дней волонтеры вместе с местными жителями собрали и вывезли с Жемчужного пляжа на свалку 500 мешков с мусором и установили 7 мусорных контейнеров, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Виталий Фатеичев,

Стало известно, что территория пляжа никому не принадлежит и считается бесхозной. В 2020 году организация, которая следила за пляжем не выполняла своих обязанностей и не занималась уборкой свалок мусора. В 2021 году за пляжем следил районный Жилкомсервис №1. Благодаря его работе на пляже появилось несколько контейнеров и стала проводиться уборка, однако очаговые свалки все также не убирались. Благодаря усилиям ОНФ и коммунальщиков уборка пляжа происходит в полной мере и регулярно.

Для сохранения экологии ОНФ запустили уникальный проект "Важно мнение каждого", который направлен на развитие зеленых зон отдельных районов Петербурга.