Учения проводились в Брянской области.

Впервые в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных "Русланов". Мероприятие состоялось 15 января в Брянской области. Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры совместного полета шести бортов Ан-124-100. Известно, что задачей военных было обучить молодые экипажи Сещинского и Тверского авиаполков, в том числе, взлету, полету и посадке в сложных метеоусловиях.

Известно, что полеты отрабатывались на высоте более четырех тысяч километров. При этом общая протяженность маршрута превысила 600 километров, а средняя скорость - 500 километров в час.

Напомним, что данный полет стал первым подобным событием за историю российской авиации. В Америке аналогичные учебные операции ВВС страны называются "прогулками слонов".

Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22.

Фото и видео: Минобороны России