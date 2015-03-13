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Впервые в истории беспилотник осуществил дозаправку самолета в воздухе

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Дозаправку самолета беспилотник совершил во время испытательного полета.

Летательный аппарат MQ-25 Stingray, созданный компанией Boeing, осуществил дозаправку другого самолета в воздухе. Об этом сообщает сама компания.

Отмечается, что во время испытательного полета беспилотник выдвинул шланг и перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet.

Напомним, что на проектирование и разработку четырех опытных беспилотников MQ-25 компании Boeing Командование авиационных систем ВМС США выдало 805,3 млн долларов. Беспилотники также должны интегрировать в авиакрыло авианосца с целью достижения начальной боевой готовности в августе 2024 года.

Ранее мы писали, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 отразил две ракеты зенитно-ракетного комплекса "Оса". На ролике заметно, что ракета выпущена в сторону турецкого БПЛА. Однако ракеты не смогли поразить цель.

Видео: Telegram / На видео видно

Теги: boeing, mq-25 stingray, американский беспилотник
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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