Впервые в истории беспилотник осуществил дозаправку самолета в воздухе

Дозаправку самолета беспилотник совершил во время испытательного полета.

Летательный аппарат MQ-25 Stingray, созданный компанией Boeing, осуществил дозаправку другого самолета в воздухе. Об этом сообщает сама компания.

Отмечается, что во время испытательного полета беспилотник выдвинул шланг и перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet.

Напомним, что на проектирование и разработку четырех опытных беспилотников MQ-25 компании Boeing Командование авиационных систем ВМС США выдало 805,3 млн долларов. Беспилотники также должны интегрировать в авиакрыло авианосца с целью достижения начальной боевой готовности в августе 2024 года.

Ранее мы писали, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 отразил две ракеты зенитно-ракетного комплекса "Оса". На ролике заметно, что ракета выпущена в сторону турецкого БПЛА. Однако ракеты не смогли поразить цель.

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