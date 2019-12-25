Объект получит наименование M51-ULS-1b.

Впервые обнаружена предполагаемая планета в другой галактике. Об этом говорится на портале научных препринтов arXiv.org. В работе говорится о том, что впервые в истории астрономы смогли выявить признаки существования планеты, расположенной в другой галактике. Она удалена от Земли на 23 миллиона световых лет.

Планету-кандидата предварительно получив номер M51-ULS-1b. Она находится в галактике Водоворот (М51), Планета вращается вокруг звезды, которая находится в составе двойной системы. Второй компаньон в ней - черная дыра (или нейтронная звезда). Она поглощает вещество звезды, формируя мощное рентгеновское излучение. Это и заметили исследователи.

Эксперты считают, что источник рентгеновских лучей слишком мал, чтобы его мог загородить неизвестный космический объект. Транзит небесного тела на фоне источника продолжается около трех часов. Если существование планеты удастся подтвердить, то по размеру объект должен быть приблизительно равен Сатурну.

Ученые выяснили, сколько всего материи содержится во Вселенной.

Фото: Rosanne Di Stefano et al. / arXiv: 2009.08987v1

