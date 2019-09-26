На восстановленном корабле "Полтава" впервые подняли паруса

Сейчас работы продолжаются, в будущем корабль станет современным интерактивным музеем.

На восстановленном 54-пушечном паруснике 4-го ранга "Полтава" впервые подняли паруса. Их подняли в рамках пробной постановки. Общая площадь десяти парусов составляет около 1000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба яхт-клуба Петербурга.

Это событие было запланировано на другую дату, но произошло раньше, так как сегодня идеально подходили погодные условия. Михаил Плеханов, главный строитель корабля "Полтава"

Паруса изготовили из современного синтетического материала, похожего на натуральную парусину, все это ручная работа

Реплику корабля начали строить в 2013 году, на воду "Полтаву" спустили в прошлом году в День рождения Санкт-Петербурга. Сейчас работы продолжаются, в будущем корабль станет современным интерактивным музеем.

Летом "Полтаву" заметили на Дворцовой площади.

Видео: YouTube/ Saint Petersburg Yacht Club