Впервые "СКА-1946" в своей истории стал обладателем Кубка Харламова

Заброшенным шайбами отличились форварды Семён Демидов, Илья Иванцов, а также лакросс-гол забил Матвей Мичков.

Петербургский клуб "СКА-1946" одержал победу над московской "Красной Армией" в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022. Игра закончилась счетом 3:2. Встреча прошла в Петербурге на стадионе "Хоккейный город".

Заброшенным шайбами отличились форварды Семён Демидов, Илья Иванцов, а также лакросс-гол забил Матвей Мичков. У "Красной Армии" отличились нападающие Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.

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