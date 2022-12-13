Впервые Фонд капремонта завершил ремонт крыш в срок в Петербурге

К концу прошлого года всего завершили более 1770 видов работ на 14 млрд рублей.

Фонд капитального ремонта Петербурга впервые смог завершить работы по ремонту кровель 15 сентября в 2022 году. Об этом написал вице-губернатор Анатолий Повелий в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, к 1 сентября обеспечили циркуляцию тепла на всех объектах, где это было необходимо. Фонд сократил количество протечек с 400-х в 2021 году до 126-ти в прошлом году.

К концу прошлого года всего завершили более 1770 видов работ на 14 млрд рублей. Также собираемость взносов превысила отметку в 100% в то время, как в 2021 году этот показатель составлял 88%.

Ранее дом №11 на улице Белинского утопает в лужах и жутком запахе. Подвал дома затопило, из-за этого образовались запах из канализации и плесень. Жители считают: в этом виноват бар по соседству.

Фото: Piter.tv

