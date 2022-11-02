Дом №11 на улице Белинского утопает в лужах и жутком запахе

Подвал дома затопило, из-за этого образовались запах из канализации и плесень. Жители считают: в этом виноват бар по соседству.

Больше трех недель жители дома №11 на улице Белинского вынуждены дышать неприятным запахом из подвала. Жильцы отмечают: часть подвала принадлежит собственнику помещений бара на улице Белинского, 13. Предположительно, колодец бара находится в нерабочем состоянии, из-за этого в жилом подъезде образуется вонь и плесень.

У них там что-то сломалось, вода выливается наружу, то есть затапливается не только маленькое помещение, где находятся их (бара) насосные системы, а затапливается весь подвал. Запах распространяется по всей нашей лестнице. Дарья Давыдова, местная жительница

Ситуацию ухудшает вентиляционная труба для вытяжки, которую установил во дворе дома №11 соседний бар.

Труба, которая идет, видимо, с их кухни, тоже почему-то находится в нашем дворе. Хотя в доме №13 на улице Белинского не жилой, там нет жителней, там находятся только организации. Дарья Давыдова, местная жительница

Во время дождей двор превращается в большое озеро, для передвижения по воде люди используют самодельные островки. Возможно, лужи возникают из-за того, что при замене асфальтового покрытия в 2021 году не был соблюден уклон.

С этого времени, уже второй год оставляем заявки. Никто не хочет привлекать подрядную организацию, которая занималась здесь всеми этими работами. Управляющая компания отвечает на письма: они обращаются в Фонд капитального ремонта, чтобы те привлекли эту подрядную организацию. Но к сожалению, лужа остается здесь, в арке и в большом дворе. Дарья Давыдова, местная жительница

Еще одна проблема – тараканы, дезинсекции проводят нерегулярно, и каждый день жильцы самостоятельно борются с насекомыми. Жители считают, что проблемы дома нужно рассматривать в комплексе и что ЖКС №1 Центрального района должен заняться их решением.

Видео, фото: Piter.TV, архив героя